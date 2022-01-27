ЕС подаст жалобу в ВТО против Китая из-за экономического давления на Литву
Евросоюз подаст жалобу на Китай во Всемирную торговую организацию из-за экономического давления на Литву и ряд других стран, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдиса Домбровскиса.
По его словам, давление угрожает целостности единого рынка Евросоюза, меры Китая сказываются на экспорте ряда стран ЕС.
«Китай в некотором смысле оказывает давление на транснациональные компании, чтобы они отказались от использования литовских компонентов в своем производстве», - отметил он, подчеркивая, что это нарушает правила ВТО.
Ранее власти Литвы заявили, что ожидают поддержку Евросоюза после блокировки Китаем грузов страны. Министр отметил, что случай, когда санкции накладываются на отдельную страну ЕС, является беспрецедентным. Ландсбергис отметил, что Литва не имеет возможности ввести ответные меры, поскольку таможенные системы регулируются Еврокомиссией.
Отношения между странами обострились после открытия в Вильнюсе представительства Тайваня.
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