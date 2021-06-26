Эрдоган запустил строительство канала «Стамбул»

Президент Турции Тайип Эрдоган открыл церемонию начала строительство канала «Стамбул», который в параллели Босфору соединит Черное и Мраморное моря. Трансляция шла в Twitter-аккаунте турецкого лидера.

Первым этапом строительства нового морского канала станет возведение одного из шести мостов.

Эрдоган заявил, что конвенция Монтрё не будет действовать на канал «Стамбул»

«Сегодня мы открываем новую страницу развития Турции, закладывая первый камень в строительство первого моста через канал "Стамбул", который будет иметь длину 45 километров и минимальную ширину 275 метров и глубину 21 метр. Желаю, чтобы он принес благо Стамбулу, Турции, всему нашему народу», — произнес на церемонии Эрдоган.

Президент Турции отметил высокую загруженность Босфора и в связи с этим – угрозу Стамбулу в связи с возможными «пожарами и разрушениями, в том числе культурных ценностей». По расчетам турецких властей, к 2050 году через Босфор будет проходить около 78 тысяч кораблей в год.

«Мы смотрим на новый проект как на проект спасения будущего Стамбула. Мы провели все необходимые исследования, в том числе зондирование и оценку воздействия на окружающую среду», — добавил Эрдоган.

Напомним, на строительство канала «Стамбул» потребуется семь лет. Его протяженность составит 45 километров, пропускная мощность — 160 судов в день. При этом Босфор ежедневно пропускает около 120 судов. В воды канала смогут заходить коммерческие суда и военные корабли.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПроектТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЭрдоган
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры