Эрдоган запустил строительство канала «Стамбул»

«Сегодня мы открываем новую страницу развития Турции, закладывая первый камень в строительство первого моста через канал "Стамбул", который будет иметь длину 45 километров и минимальную ширину 275 метров и глубину 21 метр. Желаю, чтобы он принес благо Стамбулу, Турции, всему нашему народу», — произнес на церемонии Эрдоган.

Президент Турции отметил высокую загруженность Босфора и в связи с этим – угрозу Стамбулу в связи с возможными «пожарами и разрушениями, в том числе культурных ценностей». По расчетам турецких властей, к 2050 году через Босфор будет проходить около 78 тысяч кораблей в год.

«Мы смотрим на новый проект как на проект спасения будущего Стамбула. Мы провели все необходимые исследования, в том числе зондирование и оценку воздействия на окружающую среду», — добавил Эрдоган.

Напомним, на строительство канала «Стамбул» потребуется семь лет. Его протяженность составит 45 километров, пропускная мощность — 160 судов в день. При этом Босфор ежедневно пропускает около 120 судов. В воды канала смогут заходить коммерческие суда и военные корабли.

