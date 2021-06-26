Эрдоган запустил строительство канала «Стамбул»
Президент Турции Тайип Эрдоган открыл церемонию начала строительство канала «Стамбул», который в параллели Босфору соединит Черное и Мраморное моря. Трансляция шла в Twitter-аккаунте турецкого лидера.
Первым этапом строительства нового морского канала станет возведение одного из шести мостов.
«Сегодня мы открываем новую страницу развития Турции, закладывая первый камень в строительство первого моста через канал "Стамбул", который будет иметь длину 45 километров и минимальную ширину 275 метров и глубину 21 метр. Желаю, чтобы он принес благо Стамбулу, Турции, всему нашему народу», — произнес на церемонии Эрдоган.
Президент Турции отметил высокую загруженность Босфора и в связи с этим – угрозу Стамбулу в связи с возможными «пожарами и разрушениями, в том числе культурных ценностей». По расчетам турецких властей, к 2050 году через Босфор будет проходить около 78 тысяч кораблей в год.
«Мы смотрим на новый проект как на проект спасения будущего Стамбула. Мы провели все необходимые исследования, в том числе зондирование и оценку воздействия на окружающую среду», — добавил Эрдоган.
Напомним, на строительство канала «Стамбул» потребуется семь лет. Его протяженность составит 45 километров, пропускная мощность — 160 судов в день. При этом Босфор ежедневно пропускает около 120 судов. В воды канала смогут заходить коммерческие суда и военные корабли.
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