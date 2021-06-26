В Турции начнут строительство канала в обход Босфора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу запустит строительство водного канала «Стамбул», который соединит Черное и Мраморное моря. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ходе церемонии глава государства заложит первый камень в основание одного из шести мостов, которые должны будут соединить берега канала. Крупнейший инфраструктурный проект современной Турции призван стать альтернативой проливу Босфор, а также поддержать экономику страны после пандемии и повысить рейтинги Эрдогана в преддверии выборов 2023 года.

На строительство канала «Стамбул» потребуется семь лет. Его протяженность составит 45 километров, пропускная мощность — 160 судов в день. При этом Босфор ежедневно пропускает около 120 судов. В воды канала смогут заходить коммерческие суда и военные корабли.

Кроме того, проект предусматривает и туристическую составляющую. На берегах канала построят два города, которые, по словам Эрдогана, «украсят облик Стамбула».

Отмечается, что «Стамбул» станет экологичным проектом, который позволит снизить число аварий с танкерами в Босфоре. Тем не менее ряд экоактивистов считают, что канал уничтожит водные ресурсы и жизнь в проливе.

