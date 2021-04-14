Эрдоган заявил, что конвенция Монтрё не будет действовать на канал «Стамбул»
Президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что конвенция Монтрё не будет распространяться на проектируемый канал «Стамбул», сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Анкара утвердила план строительства канала, который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Инициатором проекта выступил сам президент, несмотря на ряд возражений общественности. Власти Турции настаивают, что таким образом пытаются снизить транспортную нагрузку на Босфор.
Напомним, что конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, гарантирует суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданелла, позволяя коммерческим суднам всех стран свободно проходить через воды проливов. Для военных кораблей предусмотрен особый режим.
Спорный вопрос о строящемся канале и его статусе в рамках конвенции заставил отставных турецких военных предположить, что власти рассматривают вопрос о выходе из конвенции Монтрё. В своём заявлении турецкие экс-адмиралы призывали прервать любые дискуссии о возможном выходе страны из конвенции. После этого против бывших военных было возбуждено уголовное дело. Власти Турции увидели в письме попытку подрыва конституционного строя государства, что невозможно оставить безнаказанным.
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