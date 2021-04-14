Эрдоган заявил, что конвенция Монтрё не будет действовать на канал «Стамбул»

Ранее сообщалось, что Анкара утвердила план строительства канала, который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Инициатором проекта выступил сам президент, несмотря на ряд возражений общественности. Власти Турции настаивают, что таким образом пытаются снизить транспортную нагрузку на Босфор.

Напомним, что конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, гарантирует суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданелла, позволяя коммерческим суднам всех стран свободно проходить через воды проливов. Для военных кораблей предусмотрен особый режим.

Спорный вопрос о строящемся канале и его статусе в рамках конвенции заставил отставных турецких военных предположить, что власти рассматривают вопрос о выходе из конвенции Монтрё. В своём заявлении турецкие экс-адмиралы призывали прервать любые дискуссии о возможном выходе страны из конвенции. После этого против бывших военных было возбуждено уголовное дело. Власти Турции увидели в письме попытку подрыва конституционного строя государства, что невозможно оставить безнаказанным.

