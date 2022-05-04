Энергопотребление в России выросло на 2,3% в апреле
Минэнерго РФ заявило, что выработка электроэнергии в России в апреле выросла на 2,6% - до 92,3 млрд кВтч, сообщает ТАСС.
По данным ведомства, потребление электроэнергии во втором весеннем месяце составило 90,5 млрд кВтч, что на 2,3% выше показателя апреля 2021 года.
Также в министерстве отметили, что за четыре месяца 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство электроэнергии и энергопотребление в России увеличилось на 2,2% - до 407,1 млрд кВтч и 398,6 млрд кВтч, соответственно.
Ранее замминистра энергетики Павел Сниккарс не исключил перевод экспорта электроэнергии на рублёвые расчеты, но окончательное решение будет принимать её экспортёр - компанией «Интер РАО».
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