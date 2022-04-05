В Минэнерго не исключили перевод расчетов за электроэнергию в рубли

Минэнерго России не исключает перспективу перевода экспорта электроэнергии на рублевые расчеты, но окончательное решение по этому поводу за ее экспортером - компанией «Интер РАО». Об этом заявил замминистра энергетики Павел Сниккарс.

Газ за рубль. Какие последствия ожидает отрасль энергетики?

Он отметил, что компания должна определиться с принципами расчета и возможностей.

«Мы пока в части экспорта электроэнергии над этой темой не думали», - приводит РИА Новости слова Сниккарса. Он уточнил, что речь идет об экспортере электроэнергии - компании «Интер РАО».

Ранее президент Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса, член общественного совета Министерства экономического развития РФ Виктор Хайков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отношения между Европой и Россией могут повлиять на возврат к валютным платежам за газ.

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