В Минэнерго не исключили перевод расчетов за электроэнергию в рубли

Он отметил, что компания должна определиться с принципами расчета и возможностей.

«Мы пока в части экспорта электроэнергии над этой темой не думали», - приводит РИА Новости слова Сниккарса. Он уточнил, что речь идет об экспортере электроэнергии - компании «Интер РАО».

Ранее президент Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса, член общественного совета Министерства экономического развития РФ Виктор Хайков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отношения между Европой и Россией могут повлиять на возврат к валютным платежам за газ.

