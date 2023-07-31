«Эмоциональный всплеск»: Ослабление рубля замедлится в начале августа
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил НСН, что обычно эмоциональный «всплеск» курса длится семь недель.
В первую неделю августа ослабление рубля должно замедлиться, так как никаких экономических причин для девальвации сегодня нет, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что недавнее ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Он отметил, что в период отпусков также растет спрос на валюту. Биржевой курс доллар на утренних торгах скакнул выше 92 рублей впервые с 7 июля, евро стоил почти 102 рубля.
«Силуанов указал на одну из причин. Но это не основная причина, на мой взгляд, потому что старт последней волны ослабления рубля четко совпал с мятежом Пригожина, то есть, это все-таки политические события. Закрепление выше 90 рублей за доллар – это просто сильный технический сигнал, рынок живет графиками, для рынка существует психологический уровень. Обратно вернуться курсу будет сложнее, он уже удержался там, для этого нужны будут какие-то факторы весомые, которые в сознании людей перевесят то, что было до этого. Обычно эмоциональный всплеск длится семь недель, три недели – до максимума, четыре недели потом идет коррекция. Поэтому на первой неделе августа напряжение должно начать уходить», - рассказал Голубовский.
Аналитик считает, что никаких рациональных экономических причин для ослабления рубля сегодня нет. По его словам, существенно изменить ситуацию также может импульс извне.
«Вся российская нефть торгуется выше потолка, который был введен. Поэтому я не думаю, что с торговым балансом какие-то проблемы, которые должны вести к ослаблению рубля. Притекает в страну валюты по торговым каналам больше. Также в июне у нас был впервые профицит бюджета. Поэтому для бюджета ослабление рубля также не нужно. Вопрос: для чего? Рациональных объяснений нет, но есть эмоциональные. Рынок живет ожиданиями и чувствами. Изменить ситуацию может импульс извне, например, вторая волна банковского кризиса в США и так далее. Я бы ждал, скорее, укрепления рубля в рамках тех экономических параметров, которые сейчас существуют», - объяснил собеседник НСН.
В нынешних реалиях ослабление рубля не помогает увеличить доходы бюджета за счет экспорта, заявил ранее финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с «Радиоточкой НСН».
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