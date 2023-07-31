«Эмоциональный всплеск»: Ослабление рубля замедлится в начале августа

В первую неделю августа ослабление рубля должно замедлиться, так как никаких экономических причин для девальвации сегодня нет, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что недавнее ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Он отметил, что в период отпусков также растет спрос на валюту. Биржевой курс доллар на утренних торгах скакнул выше 92 рублей впервые с 7 июля, евро стоил почти 102 рубля.