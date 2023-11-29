«Кредиты под 20%!»: В КПРФ поспорили с Politico о том, что «разрушила» Набиуллина

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина разрушает не только антироссийские планы Запада, но и экономику РФ, заявил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев.

Издание Politico ранее назвало Набиуллину главным «разрушителем года» за вклад в усиление российской экономики. По мнению американских журналистов, политика ЦБ позволила предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций. Кроме того, в заслуги Набиуллиной вменяется то, что она «неоднократно спасала рубль».