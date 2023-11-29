«Кредиты под 20%!»: В КПРФ поспорили с Politico о том, что «разрушила» Набиуллина
Депутат Николай Арефьев в эфире НСН перечислил успехи главы ЦБ в борьбе с Западом и констатировал провал жесткой денежно-кредитной политики внутри России.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина разрушает не только антироссийские планы Запада, но и экономику РФ, заявил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев.
Издание Politico ранее назвало Набиуллину главным «разрушителем года» за вклад в усиление российской экономики. По мнению американских журналистов, политика ЦБ позволила предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций. Кроме того, в заслуги Набиуллиной вменяется то, что она «неоднократно спасала рубль».
«Отчасти так сказать можно, поскольку ей удалось частично спрятать замороженные активы золотовалютных резервов. Они рады бы их взять, но не могут. Кроме того, ЦБ успел выпустить карту "Мир" на фоне отключения нас от SWIFT. То, что мы заключили договоры с азиатскими, а не европейскими банками, и через них проводят транзакции по покупке импорта, это тоже плюс ЦБ. При этом, если говорить о ситуации внутри страны, я не могу согласиться с американцами. Эта жесткая денежно-кредитная политика внутри страны не идет на пользу нашей экономике. Набиуллина – разрушитель нашей экономики», - сказал Арефьев.
Он указал, что действия ЦБ привели к удорожанию кредитов для промышленности, доллар так и не опустился, а инфляция растет.
«Импортозамещение требует финансов, а на сегодняшний день кредиты очень дороги. Предприятия берут кредиты под 20% годовых и цена на продукцию растет. Она повысила ключевую ставку с целью укрепить рубль и погасить инфляцию. В итоге инфляция наоборот, уже под 10% сейчас, а по декабрю будет, скорее всего, 12%. На укрепление рубля ключевая ставка никак повлиять не может, курс доллара поднялся до 80-90, это не 60. Как ни крути, подъем ключевой ставки только разгоняет инфляцию. Если в декабре, как прогнозируют экономисты, инфляция продолжит подниматься, а курс рубля опускаться, нашей экономике придется не здорово. Мы против жесткой денежно-кредитной политики. Инфляция сбивается не ключевой ставкой, а количеством отечественных товаров», - заключил собеседник НСН.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ситуация с курсом рубля является «диверсией» ЦБ. При этом он напомнил о прозвище Набиуллиной «мадам девальвация».
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