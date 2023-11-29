СМИ: Набиуллина стала главным «разрушителем» года

Издание оценило ее вклад в усиление российской экономики. «За десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль», говорится в публикации. Благодаря политике российскому регулятору «удалось предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций».

При этом президент Украины Владимир Зеленский назван «Мечтателем года».

Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк вернет инфляцию к цели в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

