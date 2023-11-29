СМИ: Набиуллина стала главным «разрушителем» года
Politico назвало руководителя Центрального банка России Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» уходящего года.
Издание оценило ее вклад в усиление российской экономики. «За десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль», говорится в публикации. Благодаря политике российскому регулятору «удалось предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций».
При этом президент Украины Владимир Зеленский назван «Мечтателем года».
Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк вернет инфляцию к цели в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru