СМИ: стоимость отечественной электроники вырастет на 20-30 процентов
Стоимость смартфонов, планшетов и другой бытовой электроники российского производства может вырасти на 20-30%, а, возможно, на 50%. Об этом заявил технический директор отечественной компании — разработчика бытовой электроники и смартфонов INOI Владимир Якушев.
По его словам, это связано с возникшим общемировым дефицитом полупроводниковых микросхем.
«Многие продукты дорожают на 20—30%, некоторые — на 50%. Естественно, что рост издержек приведет к росту цен на устройства на рынке пропорционально», — заявил Якушев в беседе с «Известиями».
По его словам, сейчас уже траты, связанные с закупкой микросхем, увеличились на 20—30%.
По данным издания, дефицит на чипы произошел из-за пандемии, передает Ura.ru. Мировые лидеры производства электроники закупали комплектующие впрок, в результате фабрики не справлялись со спросом и начали поднимать цены и сроки поставок для более мелких покупателей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+18 241 / сут.
Умерли
70 482+564 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+23 798 / сут.
- СМИ: стоимость отечественной электроники вырастет на 20-30 процентов
- Кремль ждет доклада от Рогозина
- «Золотой» депутат. СМИ сообщили об изъятии 38 млрд у единоросса Сопчука
- Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ «за враждебное отношение»
- Роспотребнадзор назвал сроки спада заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru