СМИ: стоимость отечественной электроники вырастет на 20-30 процентов

«Многие продукты дорожают на 20—30%, некоторые — на 50%. Естественно, что рост издержек приведет к росту цен на устройства на рынке пропорционально», — заявил Якушев в беседе с «Известиями».

По его словам, сейчас уже траты, связанные с закупкой микросхем, увеличились на 20—30%.

По данным издания, дефицит на чипы произошел из-за пандемии, передает Ura.ru. Мировые лидеры производства электроники закупали комплектующие впрок, в результате фабрики не справлялись со спросом и начали поднимать цены и сроки поставок для более мелких покупателей.

