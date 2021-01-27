СМИ: стоимость отечественной электроники вырастет на 20-30 процентов

Стоимость смартфонов, планшетов и другой бытовой электроники российского производства может вырасти на 20-30%, а, возможно, на 50%. Об этом заявил технический директор отечественной компании — разработчика бытовой электроники и смартфонов INOI Владимир Якушев.

По его словам, это связано с возникшим общемировым дефицитом полупроводниковых микросхем.

«Денег меньше, цены выше». Почему дорожают самые необходимые продукты

«Многие продукты дорожают на 20—30%, некоторые — на 50%. Естественно, что рост издержек приведет к росту цен на устройства на рынке пропорционально», — заявил Якушев в беседе с «Известиями».

По его словам, сейчас уже траты, связанные с закупкой микросхем, увеличились на 20—30%.

По данным издания, дефицит на чипы произошел из-за пандемии, передает Ura.ru. Мировые лидеры производства электроники закупали комплектующие впрок, в результате фабрики не справлялись со спросом и начали поднимать цены и сроки поставок для более мелких покупателей.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЦеныСмартфоны
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