Россияне в январе увеличили свои траты
Россияне в январе текущего года потратили на 23% больше на товары и услуги по сравнению с этим же месяцем в прошлом году. Общий объем трат составил 200 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе ВТБ со ссылкой на статистику эквайрингового бизнеса банка.
Отмечается, что наиболее заметно - на 70% - увеличились расходы граждан на электронику и бытовую технику. Оборот магазинов, торгующих этими товарами, в начале нынешнего года достиг почти 50 млрд рублей. На товары для дома россияне тратили больше на 28% (17 млрд рублей).
Между тем, выручка ресторанов была на 14% ниже, чем до пандемии (6 млрд рублей). Снизились расходы россиян на туры и авиабилеты - на 22% в годовом исчислении, до 3,4 млрд рублей. На 8% сократилась выручка продуктового ретейла.
Доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Иван Виков заявил в беседе с Ura.ru, что в России может возникнуть дефицит и рост цен на товары, если государство не будет принимать меры по регулированию стоимости.
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