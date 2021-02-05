Россияне в январе увеличили свои траты

Отмечается, что наиболее заметно - на 70% - увеличились расходы граждан на электронику и бытовую технику. Оборот магазинов, торгующих этими товарами, в начале нынешнего года достиг почти 50 млрд рублей. На товары для дома россияне тратили больше на 28% (17 млрд рублей).

Между тем, выручка ресторанов была на 14% ниже, чем до пандемии (6 млрд рублей). Снизились расходы россиян на туры и авиабилеты - на 22% в годовом исчислении, до 3,4 млрд рублей. На 8% сократилась выручка продуктового ретейла.

Доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Иван Виков заявил в беседе с Ura.ru, что в России может возникнуть дефицит и рост цен на товары, если государство не будет принимать меры по регулированию стоимости.



