«Экзотические офшоры и острова»: Россиянам назвали альтернативы Кипру для хранения денег
На Кипр приходилось порядка 50% всех вывезенных из России денег, теперь россияне будут искать другие пути, отметил в эфире НСН Борис Хейфец.
Вместо кипрского банка Bank of Cyprus россияне могу хранить деньги в экзотических офшорах, а также на российских островах Октябрьский и Русский, рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в интервью НСН. По его словам, можно хранить деньги и в криптовалюте, однако для россиян там есть ограничения.
Накануне компания Main Partner Trust сообщила, что крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus разослал российским клиентам уведомления о закрытии их счетов. Отмечается, что поводом для закрытия счета может стать налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционного бизнеса, удаленная работа на российские компании, а также «нетипичный» вид на жительство. Борис Хейфец отметил, что многие зарубежные банки стали угрожать россиянам закрытием их счетов.
«Есть и другие банки, но в крупнейших держатся основные средства. В 2022 году банк Саудовской Аравии тоже заявил о закрытии счетов для россиян. Остаются варианты с криптовалютой, но там тоже идет ужесточение условий. Некоторые крупные биржи ввели ограничения по обналичиванию криптовалюты россиянами. Большой вопрос: куда? В России создаются специальные административные районы на островах Октябрьский и Русский. Здесь вопрос доверия. Плюс остаются экзотические офшоры. Поле это, конечно, не очень изведанное, но их осваивают. Есть консалтинговые компании, которые ведут офшорный бизнес», - сказал Хейфец.
Он рассказал, что на Кипр приходилось порядка 50% всех вывезенных из России денег. По словам Хейфеца, на острове обосновалось большое количество российских фирм и простых россиян, которые имели счета в банках.
«Кипр давно считался мощным перевалочным пунктом для российских капиталов. На Кипр приходилось примерно 50% всех вывезенных из страны денег. С Кипра прямые иностранные инвестиции составляли примерно такую же долю. К Кипру всегда было хорошее отношение, еще во времена Советского Союза. Поэтому есть большое количество российских фирм, которые обосновались на Кипре, и просто россиян, которые имели счета в банках. Конечно, переносить 50% инвестиций было бы неправильно на вклады… Речь может идти о достаточно больших суммах», - резюмировал Хейфец.
Ранее, 13 апреля, РБК сообщило, что Швейцарские банки начали следить за перечислениями своих клиентов из России. Отмечалось, что если они платят налоги в российский бюджет, то ряд банков будут закрывать их счета. По словам адвоката швейцарского бюро «Эмери & Партнеры» Виолетт Эмери Боржо, к блокировке счетов россиян может привести несколько показателей: уплата налогов в России, бизнес в России, двойное швейцарско-российское гражданство, а также нахождение в международном санкционном списке, сообщает «Радиоточка НСН».
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