«Экзотические офшоры и острова»: Россиянам назвали альтернативы Кипру для хранения денег

Накануне компания Main Partner Trust сообщила, что крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus разослал российским клиентам уведомления о закрытии их счетов. Отмечается, что поводом для закрытия счета может стать налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционного бизнеса, удаленная работа на российские компании, а также «нетипичный» вид на жительство. Борис Хейфец отметил, что многие зарубежные банки стали угрожать россиянам закрытием их счетов.

«Есть и другие банки, но в крупнейших держатся основные средства. В 2022 году банк Саудовской Аравии тоже заявил о закрытии счетов для россиян. Остаются варианты с криптовалютой, но там тоже идет ужесточение условий. Некоторые крупные биржи ввели ограничения по обналичиванию криптовалюты россиянами. Большой вопрос: куда? В России создаются специальные административные районы на островах Октябрьский и Русский. Здесь вопрос доверия. Плюс остаются экзотические офшоры. Поле это, конечно, не очень изведанное, но их осваивают. Есть консалтинговые компании, которые ведут офшорный бизнес», - сказал Хейфец.

Он рассказал, что на Кипр приходилось порядка 50% всех вывезенных из России денег. По словам Хейфеца, на острове обосновалось большое количество российских фирм и простых россиян, которые имели счета в банках.