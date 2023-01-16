CBS News: власти Кипра арестовали российские вклады на 105 млн евро

Отмечается, что общая сумма российских вкладов, сделанных на Кипре в прошлом году, предположительно составляет 5,6 млрд евро.

Петридис также добавил, что паспорта находящихся под санкциями олигархов «находятся в процессе изъятия», а на компании, которыми якобы владеют находящиеся под санкциями бизнесмены из России, обращено «повышенное внимание».

Ранее власти Эстонии заявили о намерении представить к концу января юридический план ареста российских активов, xnj,s начать передачу Украине средств, замороженных в соответствии с санкциями Евросоюза, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

