CBS News: власти Кипра арестовали российские вклады на 105 млн евро
Глава Минфина Кипра Константинос Петридис заявил, что на фоне санкций Евросоюза в стране были арестованы российские вклады на сумму 105 млн евро, сообщает телеканал CBS News.
Отмечается, что общая сумма российских вкладов, сделанных на Кипре в прошлом году, предположительно составляет 5,6 млрд евро.
Петридис также добавил, что паспорта находящихся под санкциями олигархов «находятся в процессе изъятия», а на компании, которыми якобы владеют находящиеся под санкциями бизнесмены из России, обращено «повышенное внимание».
Ранее власти Эстонии заявили о намерении представить к концу января юридический план ареста российских активов, xnj,s начать передачу Украине средств, замороженных в соответствии с санкциями Евросоюза, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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