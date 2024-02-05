Эквадор потеряет $754 млн из-за запрета поставок в Россию
Эквадор может понести убытки в размере $754 млн из-за запрета на ввоз в Россию гвоздик и бананов. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Отмечается, что с января по ноябрь 2023 года Эквадор поставил в Россию бананы на общую сумму в $690 млн ($63 млн в месяц, $753,5 млн в год). При этом в Россию попадает каждый пятый банан, произрастающий в стране.
Что же касается живых цветов, стоимость ежемесячно поставляемых в Россию растений составляет $72 тысячи ($873 тысячи в год).
Напомним, Россельхознадзор обратился в министерство сельского хозяйства и животноводства Эквадора с просьбой приостановить поставки бананов от пяти экспортеров после того, как в продукции выявили многоядную муху-горбатку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru