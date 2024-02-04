Россельхознадзор ограничил импорт цветов из Эквадора

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки гвоздик, выращенных в Эквадоре. Сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

Эквадор подтвердил намерение передать США старую российскую технику

Решение вступит в силу 9 февраля. Отмечается, что цветы из Эквадора попадают в Россию через страны Евросоюза.

Ведомство направило запрос о прекращении сертификации эквадорских гвоздик. Причиной названо нарушение фитосанитарных требований и выявление в цветах вредителя - калифорнийского цветочного трипса.

Ранее Россельхознадзор сообщил об обнаружении в эквадорских бананах многоядной мухи-горбатки. Ведомство предупредило о возможном введении дополнительных ограничительных мер в отношении импорта фруктов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Виталий Тимкив
ТЕГИ:ЦветыЭквадорРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры