Россельхознадзор ограничил импорт цветов из Эквадора
Россельхознадзор ввел ограничения на поставки гвоздик, выращенных в Эквадоре. Сообщение появилось на официальном сайте ведомства.
Решение вступит в силу 9 февраля. Отмечается, что цветы из Эквадора попадают в Россию через страны Евросоюза.
Ведомство направило запрос о прекращении сертификации эквадорских гвоздик. Причиной названо нарушение фитосанитарных требований и выявление в цветах вредителя - калифорнийского цветочного трипса.
Ранее Россельхознадзор сообщил об обнаружении в эквадорских бананах многоядной мухи-горбатки. Ведомство предупредило о возможном введении дополнительных ограничительных мер в отношении импорта фруктов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru