США в 3 раза увеличили импорт шоколада из РФ

По итогам 11 месяцев 2024 года США увеличили импорт шоколада из России в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

По подсчетам, за указанный период США закупили в РФ какао и продуктов из этого сырья приблизительно на $2,5 млн. Отмечается, что это максимальный объем покупок за 11 месяцев с 2021 года.