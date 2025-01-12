США в 3 раза увеличили импорт шоколада из РФ

По итогам 11 месяцев 2024 года США увеличили импорт шоколада из России в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

По подсчетам, за указанный период США закупили в РФ какао и продуктов из этого сырья приблизительно на $2,5 млн. Отмечается, что это максимальный объем покупок за 11 месяцев с 2021 года.

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США являются крупнейшим импортером шоколада в мире. В ТОП-5 среди их поставщиков входят Канада, Мексика, Бельгия, Германия и Польша. При этом из России США в основном вывозят шоколад, конфеты и какао-порошок.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2024 году Бельгия и Германия стали лидерами по экспорту шоколада.

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
ТЕГИ:ИмпортШоколадРоссияСША

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