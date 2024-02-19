Экспорт вина из Грузии в Россию в январе вырос на 27%

Отмечается, что в РФ экспортировали из Грузии 5,06 тысячи тонн вина на $13,3 млн. Годом ранее в Россию вывезли 3,9 тысячи тонн вина на $11,2 млн. Доля продукции составила 32% в общем объеме экспорта товаров в РФ.

Кроме того, в службе статистики сообщили, что объемы поставок в Россию минеральной воды и сахаросодержащих газированных напитков сократились на 10%, до 11,7 тысячи тонн.

При этом импорт товаров из РФ в Грузию в январе составил $148,3 млн и стал на 15,6% ниже аналогичного показателя прошлого года.

Между тем Росалкогольтабакконтроль сообщил, что в январе продажи тихих вин в России выросли на 2,9%, до 4,165 млн дал, игристых — на 7,7%, до 2,008 млн дал.

