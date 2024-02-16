Продажи коньяка в России выросли на 8,5% в январе

При этом продажи водки в России в январе практически не изменились в годовом выражении, составив 6,164 миллиона дал. Реализация тихих вин выросла на 2,9%, до 4,165 миллиона дал, игристых - на 7,7%, до 2,008 миллиона дал.

В общей сложности продажи алкоголя крепостью более девяти градусов по итогам первого месяца выросли на 3,9% в годовом выражении (9,638 миллиона дал).

