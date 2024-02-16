Продажи коньяка в России выросли на 8,5% в январе
16 февраля 202411:35
Продажи коньяка в России выросли на 8,5% в годовом выражении, достигнув уровня в 1,152 миллиона дал. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистику Росалкогольтабакконтроля.
При этом продажи водки в России в январе практически не изменились в годовом выражении, составив 6,164 миллиона дал. Реализация тихих вин выросла на 2,9%, до 4,165 миллиона дал, игристых - на 7,7%, до 2,008 миллиона дал.
В общей сложности продажи алкоголя крепостью более девяти градусов по итогам первого месяца выросли на 3,9% в годовом выражении (9,638 миллиона дал).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru