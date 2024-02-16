В Грузии смягчили требования по банковским вкладам для россиян
Национальный банк Грузии смягчил требования для граждан России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на регулятора.
Уточняется, что Грузия понизила долю вкладов Россиян в иностранной валюте, которую нельзя востребовать немедленно, с 80% до 40%. По словам главы департамента финансовой стабильности Нацбанка Давид Утиашвили, это позволит банкам более эффективно управлять активами.
На данный момент общая сумма вкладов граждан РФ в грузинских банках превышает миллиард долларов. При этом доля «российских депозитов» в общем объеме всех депозитов в грузинских банках составляет 7%.
Ранее грузинские банки были обязаны размещать не менее 80% вкладов россиян исключительно в ликвидных активах и имели возможность направлять в иные активы не более 20% от депозита, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru