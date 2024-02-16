В Грузии смягчили требования по банковским вкладам для россиян

Уточняется, что Грузия понизила долю вкладов Россиян в иностранной валюте, которую нельзя востребовать немедленно, с 80% до 40%. По словам главы департамента финансовой стабильности Нацбанка Давид Утиашвили, это позволит банкам более эффективно управлять активами.

На данный момент общая сумма вкладов граждан РФ в грузинских банках превышает миллиард долларов. При этом доля «российских депозитов» в общем объеме всех депозитов в грузинских банках составляет 7%.

Ранее грузинские банки были обязаны размещать не менее 80% вкладов россиян исключительно в ликвидных активах и имели возможность направлять в иные активы не более 20% от депозита, напоминает «Радиоточка НСН».

