Экспорт российской нефти приблизился к историческому максимуму

За январь 2023 года по сравнению с декабрем 2022-го РФ нарастила объемы экспорта «черного золота» на 300 тысяч баррелей в сутки, сказано в докладе агентства.

В МЭА уточнили, что в прошлом месяце Россия экспортировала 8,2 миллиона баррелей в сутки. Эти цифры близки к историческому рекорду февраля 2020 года, заявили аналитики.

К потолку цен на российскую нефть в среду, 15 февраля, присоединилась Швейцария. Такие меры в руководстве страны связали с проведением специальной операции на Украине, передает НСН.

