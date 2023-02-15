Экспорт российской нефти приблизился к историческому максимуму

Россия продолжает наращивать поставки нефти и нефтепродуктов, сообщают СМИ со ссылкой на доклад Международного энергетического агентства (МЭА).

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За январь 2023 года по сравнению с декабрем 2022-го РФ нарастила объемы экспорта «черного золота» на 300 тысяч баррелей в сутки, сказано в докладе агентства.

В МЭА уточнили, что в прошлом месяце Россия экспортировала 8,2 миллиона баррелей в сутки. Эти цифры близки к историческому рекорду февраля 2020 года, заявили аналитики.

К потолку цен на российскую нефть в среду, 15 февраля, присоединилась Швейцария. Такие меры в руководстве страны связали с проведением специальной операции на Украине, передает НСН.

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ФОТО: pixabay.com
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