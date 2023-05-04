Экспорт пиломатериалов из РФ в первом квартале упал почти на 21%

Поставки за рубеж пиломатериалов из России за первые три месяца текущего года упали по сравнению с тем же календарным отрезком 2022 года на 20,9% и составили 4,5 миллиона кубических метров. м с с 5,7 млн куб. м. Такие данные обнародовало федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг».

При этом, согласно статистики, так называемые дружественные страны в первом квартале увеличили объём импорта пиломатериалов из России на 6,6% - до 4,251 млн кубометров.

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Недружественные государства за январь- март сократили к 2022 году объём закупок пилопродукции из РФ в 6,4 раза - до 271,6 тыс. куб. м. Так, поставки в страны Евросоюза вообще прекратились.

В общей сложности, пиломатериалы поставляются на экспорт в 2023 году по 40 направлениям. Главное приращение идёт на Восток.

Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», агентство Bloomberg в апреле анонсировало полный запрет на экспорт в Россию.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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