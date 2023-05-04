Экспорт пиломатериалов из РФ в первом квартале упал почти на 21%

Поставки за рубеж пиломатериалов из России за первые три месяца текущего года упали по сравнению с тем же календарным отрезком 2022 года на 20,9% и составили 4,5 миллиона кубических метров. м с с 5,7 млн куб. м. Такие данные обнародовало федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг».

При этом, согласно статистики, так называемые дружественные страны в первом квартале увеличили объём импорта пиломатериалов из России на 6,6% - до 4,251 млн кубометров.