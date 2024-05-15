Экспорт крабов из России вырос на 18,7% за год

По итогам 2023 года объемы вывоза крабов из России увеличились на 18,7% по сравнению с показателями 2022 года, сообщается на сайте Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

В прошлом году было отправлено на экспорт 85,6 тысячи тонн крабов. Аналитики связали заметный прирост экспорта с «разворотом на Восток» в условиях санкционных ограничений.

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Так, лидером по закупкам стал Китай, страна купила 40,9 тысячи тонн продукции за год.

Российские рыбаки с начала года выловили 516,6 тысячи тонн рыбы, что на 14% превышает показатели прошлого года, сообщает Росрыболовство. Особенно увеличился объем добычи в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне - на 24,3%.

Глава Росрыболовста Илья Шестаков заявил, что в 2023 году российскими рыбаками было добыто более 5,3 млн тонн рыбы. На совещании президента РФ Владимира Путина с правительством он указал, что это лучший показатель за последние 30 лет. Он также добавил, что в целом уровень самообеспеченности по рыбе в России составляет более 150%, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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