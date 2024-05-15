Экспорт крабов из России вырос на 18,7% за год

По итогам 2023 года объемы вывоза крабов из России увеличились на 18,7% по сравнению с показателями 2022 года, сообщается на сайте Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

В прошлом году было отправлено на экспорт 85,6 тысячи тонн крабов. Аналитики связали заметный прирост экспорта с «разворотом на Восток» в условиях санкционных ограничений.