Экспорт Германии в Россию в марте сократился на 62,3%

Германский экспорт в Россию на фоне санкций снизился на 62,3% в марте 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

Сообщается, что в марте Россия заняла 26-е место среди направлений экспорта ФРГ, в феврале РФ занимала 15-ю позицию.

При этом импорт из России в Германию за тот же период сократился на 2,4%.

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Отмечается, что изменения связаны не только с ограничениями на фоне спецоперации, но и с сезонными корректировками.

Ранее стало известно, что Россия впервые не попала в ТОП-3 по турпотоку в Турцию. По итогам первого квартала 2022 года в тройку лидеров по количеству отдыхающих в Турции туристов вошли Иран, Германия и Болгария, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтуризма этой страны.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЭкспортГермания
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