Экспорт Германии в Россию в марте сократился на 62,3%

Германский экспорт в Россию на фоне санкций снизился на 62,3% в марте 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

Сообщается, что в марте Россия заняла 26-е место среди направлений экспорта ФРГ, в феврале РФ занимала 15-ю позицию.

При этом импорт из России в Германию за тот же период сократился на 2,4%.