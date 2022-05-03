Жителям Германии посоветовали сделать запасы продуктов и медикаментов

Жителям Германии необходимо сделать запас продуктов и лекарств дома на случай чезвычайных ситуаций, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на министра внутренних дел Ненси Фэзер.

Аналитик объяснил заявление главы Минфина ФРГ об отказе оплачивать газ РФ рублями внутренними проблемами Германии

По её словам, это необходимо сделать на случай, «если электричество пропадет» «или ежедневная жизнь будет ограничена другим образом».

Глава МВД рекомендовала обратиться к списку федерального ведомства по защите населения, в котором перечислены продукты на случай ЧС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ сможет «невероятно ускорить» отказ от российского газа.

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