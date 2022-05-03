Жителям Германии посоветовали сделать запасы продуктов и медикаментов

По её словам, это необходимо сделать на случай, «если электричество пропадет» «или ежедневная жизнь будет ограничена другим образом».

Глава МВД рекомендовала обратиться к списку федерального ведомства по защите населения, в котором перечислены продукты на случай ЧС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ сможет «невероятно ускорить» отказ от российского газа.

