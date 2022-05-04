Россия впервые не попала в ТОП-3 по турпотоку в Турцию
По итогам первого квартала 2022 года в тройку лидеров по количеству отдыхающих в Турции туристов вошли Иран, Германия и Болгария, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтуризма этой страны.
В январе-марте в Турции отдохнули 360,7 тыс. россиян, 502,2 тыс. туристов из Ирана, 418,4 тыс. из Германии и 408,4 тыс. из Болгарии. Таким образом, Россия впервые не попала в ТОП-3.
Ранее сообщалось, что недостаток самолетов для перевозки россиян на курорты Турции создает искусственный дефицит предложения.
В этой связи предлагалось увеличить количество рейсов в Россию турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines. Кроме того, сообщалось, что в Турции будут созданы две авиакомпании, специализирующиеся на перевозке российских туристов.
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