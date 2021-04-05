Эксперты спрогнозировали рост ставок по вкладам в РФ
Банки России будут увеличивать ставки по вкладам, чтобы не потерять клиентов. Таким прогнозом поделились эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), передает РБК.
Отмечается, что ускорение инфляции может повлиять на падение реальной доходности депозитов, пишет РИА ФАН. Это, в свою очередь, подтолкнет клиентов банков переводить сбережения в альтернативные инструменты, сообщает Ura.ru.
При этом нуждающиеся в сохранении клиентской базы банки будут поддерживать высокий уровень ставок, даже если Центробанк сохранит действующую ключевую ставку, отмечает Газета.ру.
По итогам 2020 года объем средств на счетах россиян вырос на 8 процентов. При этом средства на текущих счетах рекордно выросли на 4,1 трлн рублей, а средств на депозитах стало на 1,7 трлн рублей меньше, сообщает РЕН ТВ.
Между тем, банковские мошенники начали предлагать пользователям оформить вклад под высокие проценты. По данным Сбербанка, заинтересовавшиеся предложением граждане получают ссылку на подложный сайт, где требуются их настоящие данные. С их помощью злоумышленники получают доступ к личному кабинету клиента банка.
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