Эксперт: рубль останется крепким

По его словам, в пользу рубля играет и то, что активы нерезидентов, которые раньше всегда первыми скупали доллары, по-прежнему заморожены. Рубль способен ослабнуть из-за удешевления сырья в случае начала мировой рецессии, а также новой версии бюджетного правила.

По словам эксперта, в среднесрочной перспективе рубль будет ослабевать в диапазоне 60-64,5 за доллар, если власти приложат к этому усилия.

Важным фактором для снижения курса рубля к доллару является разнонаправленная политика ФРС США и Банка России, сообщил руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков. По его словам, при возобновлении государственных валютных интервенций есть вероятность, что осенью российская нацвалюта уйдет в диапазон 66-72 за доллар. При условии сохранения ограничений на движение капитала и низкого спроса на валюту из-за слабого возобновления импорта доллар будет стоить в районе 58-64 рублей.

