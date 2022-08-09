Эксперт: рубль останется крепким
Российская национальная валюта останется крепкой до тех пор, пока цены на энергоносители будут высокие, объемы их экспорта сопоставимы с текущими, а платежный баланс профицитный, сообщает «Прайм» со ссылкой на инвестиционного стратега Павла Веревкина.
По его словам, в пользу рубля играет и то, что активы нерезидентов, которые раньше всегда первыми скупали доллары, по-прежнему заморожены. Рубль способен ослабнуть из-за удешевления сырья в случае начала мировой рецессии, а также новой версии бюджетного правила.
По словам эксперта, в среднесрочной перспективе рубль будет ослабевать в диапазоне 60-64,5 за доллар, если власти приложат к этому усилия.
Важным фактором для снижения курса рубля к доллару является разнонаправленная политика ФРС США и Банка России, сообщил руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков. По его словам, при возобновлении государственных валютных интервенций есть вероятность, что осенью российская нацвалюта уйдет в диапазон 66-72 за доллар. При условии сохранения ограничений на движение капитала и низкого спроса на валюту из-за слабого возобновления импорта доллар будет стоить в районе 58-64 рублей.
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