Эксперты рассказали, повлияет ли обвал турецкой лиры на стоимость путевок

Изменение курса турецкой лиры не должно повлиять на цены турпакетов в Турцию и на стоимость турецких товаров, поставляемых в Россию. Об этом сообщили эксперты в беседе с «Вечерней Москвой».

Так, экономист Андрей Колганов отметил, что стоимость турецких товаров в России может измениться, если курс лиры продолжит падать. Он подчеркнул, что поставки товаров в Россию часто происходят на основе долгосрочных контрактов, поэтому не стоит ожидать быстрого влияния на цены.

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«Колебания турецкой лиры происходят постоянно. Если есть долговременная тенденция изменения, то это будет сказываться на ценах поставляемых товаров», — рассказал Колганов.

В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин подчеркнул, что после обвала турецкой лиры стоимость путевок в Турцию не изменится. По его словам, все цены взаимосвязаны с долларом и евро даже в сувенирных лавках Турции, поэтому стоимость товаров также не изменится.

Курс турецкой лиры к доллару обвалился 23 ноября. За доллар давали 12,48 лиры. Девальвация национальной валюты происходит из-за давления президента Турции Эрдогана на Национальный банк. Как считает президент, снижение ключевой ставки с 16 до 15 процентов поможет борьбе с инфляцией, которая достигла 20 процентов.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЦеныТурция
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