Эксперты рассказали, повлияет ли обвал турецкой лиры на стоимость путевок
Изменение курса турецкой лиры не должно повлиять на цены турпакетов в Турцию и на стоимость турецких товаров, поставляемых в Россию. Об этом сообщили эксперты в беседе с «Вечерней Москвой».
Так, экономист Андрей Колганов отметил, что стоимость турецких товаров в России может измениться, если курс лиры продолжит падать. Он подчеркнул, что поставки товаров в Россию часто происходят на основе долгосрочных контрактов, поэтому не стоит ожидать быстрого влияния на цены.
«Колебания турецкой лиры происходят постоянно. Если есть долговременная тенденция изменения, то это будет сказываться на ценах поставляемых товаров», — рассказал Колганов.
В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин подчеркнул, что после обвала турецкой лиры стоимость путевок в Турцию не изменится. По его словам, все цены взаимосвязаны с долларом и евро даже в сувенирных лавках Турции, поэтому стоимость товаров также не изменится.
Курс турецкой лиры к доллару обвалился 23 ноября. За доллар давали 12,48 лиры. Девальвация национальной валюты происходит из-за давления президента Турции Эрдогана на Национальный банк. Как считает президент, снижение ключевой ставки с 16 до 15 процентов поможет борьбе с инфляцией, которая достигла 20 процентов.
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