Эксперты рассказали, повлияет ли обвал турецкой лиры на стоимость путевок

Изменение курса турецкой лиры не должно повлиять на цены турпакетов в Турцию и на стоимость турецких товаров, поставляемых в Россию. Об этом сообщили эксперты в беседе с «Вечерней Москвой».

Так, экономист Андрей Колганов отметил, что стоимость турецких товаров в России может измениться, если курс лиры продолжит падать. Он подчеркнул, что поставки товаров в Россию часто происходят на основе долгосрочных контрактов, поэтому не стоит ожидать быстрого влияния на цены.