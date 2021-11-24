Apple остановила онлайн-продажу продукции в Турции на фоне обвала лиры

Отмечается, что обесценивание валюты привело к резкому подешевению продукции Apple на турецком рынке. Сайт фирмы для местного сегмента на данный момент не дает пользователям положить в корзину ни один товар. Напротив всех позиций находится предупреждение, что этот товар временно отсутствует.

Курс турецкой лиры к доллару обвалился 23 ноября. За доллар давали 12,48 лиры. Девальвация национальной валюты происходит из-за давления президента Турции Эрдогана на Национальный банк. Как считает президент, снижение ключевой ставки с 16 до 15 процентов поможет борьбе с инфляцией, которая достигла 20 процентов.

После обвала лиры Стамбуле и Анкаре прошли акции протеста против правительства и правящей партии.

