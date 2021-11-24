Apple остановила онлайн-продажу продукции в Турции на фоне обвала лиры
Компания Apple приостановила продажи своих товаров в Турции через официальный онлайн-магазин. Об этом сообщают турецкие СМИ.
#SONDAKİKA— Türk Haber Ajansı (@TurkHaberAjansi) November 23, 2021
Apple Türkiye resmi internet sitesinde iPhone satışları durduruldu. pic.twitter.com/mboiEnfs2t
Отмечается, что обесценивание валюты привело к резкому подешевению продукции Apple на турецком рынке. Сайт фирмы для местного сегмента на данный момент не дает пользователям положить в корзину ни один товар. Напротив всех позиций находится предупреждение, что этот товар временно отсутствует.
Курс турецкой лиры к доллару обвалился 23 ноября. За доллар давали 12,48 лиры. Девальвация национальной валюты происходит из-за давления президента Турции Эрдогана на Национальный банк. Как считает президент, снижение ключевой ставки с 16 до 15 процентов поможет борьбе с инфляцией, которая достигла 20 процентов.
После обвала лиры Стамбуле и Анкаре прошли акции протеста против правительства и правящей партии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru