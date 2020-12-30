Эксперты рассказали, когда в России закончится кризис

Глобальная экономика будет испытывать трудности в 2021 году, но ждать серьезного мирового банковского кризиса, скорее всего, не стоит. Об этом заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

По их словам, депозиты в будущем году станут неплохим вариантом для хранения личных сбережений. При этом они считают, что держать деньги только в долларах не стоит: тем, кто не верит в долгосрочные перспективы рубля, лучше покупать евро и доллар поровну.