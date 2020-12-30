Эксперты рассказали, когда в России закончится кризис
Глобальная экономика будет испытывать трудности в 2021 году, но ждать серьезного мирового банковского кризиса, скорее всего, не стоит. Об этом заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
По их словам, депозиты в будущем году станут неплохим вариантом для хранения личных сбережений. При этом они считают, что держать деньги только в долларах не стоит: тем, кто не верит в долгосрочные перспективы рубля, лучше покупать евро и доллар поровну.
Между тем, финансовые аналитики рассказали газете «Известия» о том, что рост ВВП в России в новом году составит 2,7%. Они связывают это с быстрым выходом глобальной экономики из кризиса на фоне победы над COVID-19 к весне и высокими ценами на нефть.
Менее оптимистичный сценарий они прогнозируют в том случае, если пандемия не будет побеждена и сохранятся карантинные ограничения, а также если будет цены на сырье будут падать. Эксперты также указали на геополитические риски.
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