Аналитики: Вина из Чили заменят напитки из Италии для россиян

Эксперты предположили, что на смену напиткам от европейских производителей придут вина из Чили, Аргентины и ЮАР. При этом Чили ранее уже входила в пятерку крупнейших поставщиков вина в России, занимая 4% рынка.

Рынок алкоголя в России в последние годы потерпел серьезные изменения, сообщает издание. Ряд иностранных брендов отказались от поставок в страну. Это привело к росту цен на товары во всех сегментах. Изменились и предпочтения россиян, которые все чаще выбирают для себя не крепкие алкогольные напитки, а вино. Накануне новогодних праздников спрос на него вырос на 45%.

Ранее сообщалось, что недорогих европейских вин в сегменте до 700 рублей за бутылку могут исчезнуть из России, в том числе на фоне повышения ввозных пошлин на напиток из недружественных стран, напоминает «Радиоточка НСН».

