Аналитики: Вина из Чили заменят напитки из Италии для россиян
Бюджетные французские, итальянские и испанские вина в течение года могут полностью исчезнуть с российского рынка. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на представителей виноторговой компании Fort.
Эксперты предположили, что на смену напиткам от европейских производителей придут вина из Чили, Аргентины и ЮАР. При этом Чили ранее уже входила в пятерку крупнейших поставщиков вина в России, занимая 4% рынка.
Рынок алкоголя в России в последние годы потерпел серьезные изменения, сообщает издание. Ряд иностранных брендов отказались от поставок в страну. Это привело к росту цен на товары во всех сегментах. Изменились и предпочтения россиян, которые все чаще выбирают для себя не крепкие алкогольные напитки, а вино. Накануне новогодних праздников спрос на него вырос на 45%.
Ранее сообщалось, что недорогих европейских вин в сегменте до 700 рублей за бутылку могут исчезнуть из России, в том числе на фоне повышения ввозных пошлин на напиток из недружественных стран, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Против актера Руденко возбудили дело о хранении наркотиков без цели сбыта
- СМИ: С начала января количество заявок на ипотеку в новостройках выросло на 30%
- РСТ: Турецкие отельеры снизили цены для россиян на 20%
- Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника
- «Билайн» восстановил работу после сбоя
- Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки
- Сбербанк отразил более 600 кибератак с начала СВО
- Актер из «Слова пацана» признался, что никогда не дрался
- Падчерица Ивана Урганта снялась в фильме Tendaberry
- Актер из «Слова пацана» рассказал, о чем можно снять второй сезон сериала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru