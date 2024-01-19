Аналитики: Вина из Чили заменят напитки из Италии для россиян

Бюджетные французские, итальянские и испанские вина в течение года могут полностью исчезнуть с российского рынка. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на представителей виноторговой компании Fort.

Пить или не пить? Российский рынок вина меняет структуру

Эксперты предположили, что на смену напиткам от европейских производителей придут вина из Чили, Аргентины и ЮАР. При этом Чили ранее уже входила в пятерку крупнейших поставщиков вина в России, занимая 4% рынка.

Рынок алкоголя в России в последние годы потерпел серьезные изменения, сообщает издание. Ряд иностранных брендов отказались от поставок в страну. Это привело к росту цен на товары во всех сегментах. Изменились и предпочтения россиян, которые все чаще выбирают для себя не крепкие алкогольные напитки, а вино. Накануне новогодних праздников спрос на него вырос на 45%.

Ранее сообщалось, что недорогих европейских вин в сегменте до 700 рублей за бутылку могут исчезнуть из России, в том числе на фоне повышения ввозных пошлин на напиток из недружественных стран, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ИталияЧилиВино

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