Эксперты оценили потери экономики России от кибератак в 2020 году
Более 3,5 трлн рублей – столько может составить ущерб российской экономике от действий кибермошенников в 2020 году. Как пишет ТАСС, об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. При этом он добавил, что потери российской экономики от кибератак будут расти. Ранее Кузнецов заявил, что во второй половине прошлого года отечественные компании столкнулись с масштабными фишинговыми атаками.
К слову, он заявил, что в начале января Сбербанк подвергся мощнейшей в своей истории DDOS-атаке, которая, кстати, была отражена. Как пишет РИА Новости, об этом завил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов. Он подчеркнул, что с осени прошлого года кредитная организация видела «подготовительные мероприятия» киберпреступников.
При этом Кузнецов отметил, что атака была выполнена с помощью автономных устройств Internet of Things (интернет вещей), банк её выдержал в автоматизированном режиме.
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