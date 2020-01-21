Эксперты оценили потери экономики России от кибератак в 2020 году

К слову, он заявил, что в начале января Сбербанк подвергся мощнейшей в своей истории DDOS-атаке, которая, кстати, была отражена. Как пишет РИА Новости, об этом завил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов. Он подчеркнул, что с осени прошлого года кредитная организация видела «подготовительные мероприятия» киберпреступников.

При этом Кузнецов отметил, что атака была выполнена с помощью автономных устройств Internet of Things (интернет вещей), банк её выдержал в автоматизированном режиме.







