Эксперты объяснили падение курса рубля

5 июля он потерял более 10 процентов к доллару и евро. Американская валюта на Мосбирже достигла отметки в 62 рубля, европейская - 64 с лишним.

Как сообщил экономист Евгений Надоршин, не факт, что рубль сможет и дальше продолжать укрепление, поскольку со второй половины июля начнется налоговый период. «Доллар оттолкнулся от дна, вот в районе 51-52, и, естественно, началась коррекция по отношению к рублю», — заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ранее старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин заявил, что к концу 2022 года доллар может подорожать до 65 рублей, что станет определенной точкой равновесия.

