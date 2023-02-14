СМИ: Москва сумела избежать обвала экономики, на который рассчитывал Запад
Экономика России оказалась гораздо более стойкой, чем предполагали на Западе, сообщает Le Monde.
Как пишет французское издание, «ясно одно — Россия смогла избежать обрушения экономики, которое пророчили на Западе в связи с девятью волнами санкций на протяжении года». Российский ВВП сократился всего на 2,2% вместо 8,5%, как западные экономисты предсказывали в марте минувшего года.
В статье сказано, что деловая активность в РФ вырастет в 2023 году на 0,3% и, как ожидается, увеличится на 2,1% в 2024 году. И это в то время, как экономика еврозоны повысится в следующем году лишь на 1,6%», — отмечает Le Monde.
«Россия располагает значительными валютными резервами, полученными от экспорта нефти. И это несмотря на замораживание $300 млрд за рубежом», — подчеркивает издание.
Как сообщалось ранее, несмотря на введение большого числа ограничительных мер против Москвы, достигших в общей сложности 13,7 тысяч, России удалось выстоять.
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