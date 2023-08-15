Эксперты: ключевая ставка ЦБ РФ может стать двузначной

Как заявил кандидата экономических наук Андрей Бархот, показатель может увеличиться как минимум на полтора процентных пункта - до 10%, а то и до 12%, так как более слабое повышение ставки едва ли будет оказывать заметный эффект на инфляцию и валютный курс.

Партнер инвесткомпании Capital Lab Евгений Шатов не исключил, что ставку повысят на 3-5%. Однако это не сможет мгновенно снизить курс доллара, поэтому стоит ожидать дополнительных мер для стабилизации курса рубля.

Первый вице-президент GloraX Александр Андрианов рассказал, как повышение ключевой ставки отразиться на рынке недвижимости. По его словам, на фоне этого банкам придется корректировать ставки по ипотеке, что ощутят покупатели вторичного жилья, так как там нет условий льготных ипотечных программ.

Как заявил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев если рост ключевой ставки не превысит 1%, то на рынке это особо не скажется.

Центробанк не будет в сентябре доводить ключевую ставку до двузначных значений, заявил в интервью НСН экономист Денис Ракша.

