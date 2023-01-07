Эксперты: Европа не сможет отказаться от бензина из-за дорогой электроэнергии

Как отметил замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов, из-за энергокризиса цены на газ и электричество в Европе выросли вдвое. При этом нефтепродукты подорожали менее всего, несмотря на введение эмбарго на поставки сырья из России.

«Опережающий темп роста цен на электроэнергию существенно ухудшает для электромобилей их главное конкурентное преимущество – дешевизну поездок в расчете на километр пробега. Ожидать в ближайшие годы существенного ускорения в Европе реализации политики по уходу от нефтяных топлив ... не стоит», - указал Колобанов.

В свою очередь директор практики «Газ и химия» «Выгон Консалтинг» Дмитрий Акишин отметил, что высокие цены на традиционное топливо могут ускорить переход на альтернативные виды или электрокары. Однако цены на альтернативные источники энергии также будут высокими по меньшей мере в течение 2-3 лет.

«Поэтому кардинального изменения структуры потребления энергоресурсов в краткосрочной перспективе ожидать не следует», — заключил эксперт.

