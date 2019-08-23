Эксперта удивила покупка российского водочного завода британцами: Бессмысленно

Крупнейший британский производитель алкоголя Halewood Wines & Spirits приобрела у бизнесмена Вадима Мамчура завод по производству водки в городе Кингисеппа (Ленинградская область). Предприятие ранее принадлежало обанкротившемуся холдингу «Веда». Предполагается, что произведенная на заводе водка будет экспортироваться в Европу.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН заявил, что сделка выглядит несколько странно.

«В свое время "Веда" была лидером производства водки в России, выпускала неимоверные объемы, затем компания обанкротилась. Завод очень хороший, правда практически все эти годы он стоял, работал, может быть, на 5 процентов своей мощности. С маркетинговой точки зрения, конечно, интереснее производить водку в России и поставлять ее в Европу, чтобы там было написано "Русская водка", если завод получит такое право. С другой стороны, никакой необходимости покупать завод за полтора миллиарда рублей у этой компании не было. Объемы производства не такие большие, они, как заявлено, собираются производить 10 миллионов бутылок в год», - сказал он.