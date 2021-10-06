Эксперт заявила о переломном моменте в динамике цен на нефть

По ее словам, после пробоя уровня в $82 за баррель нефти марки Brent новой целью роста стал уровень $85. В скором времени должен произойти переломный момент, считает Бодрова.

«Долго этот пузырь надуваться не сможет — достаточно искры для того, чтобы он лопнул», — отметил она.

Напомним, в первые с 10 октября 2018 года нефти побила отметку в $83 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть сорта WTI увеличилась до $79,38 за бочку.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переход к альтернативным источникам энергии должен быть плавным

