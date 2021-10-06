Эксперт заявила о переломном моменте в динамике цен на нефть
На рынке нефти наблюдается резкий рост цен, который не может долго продолжаться, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитика Анну Бодрову.
По ее словам, после пробоя уровня в $82 за баррель нефти марки Brent новой целью роста стал уровень $85. В скором времени должен произойти переломный момент, считает Бодрова.
«Долго этот пузырь надуваться не сможет — достаточно искры для того, чтобы он лопнул», — отметил она.
Напомним, в первые с 10 октября 2018 года нефти побила отметку в $83 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть сорта WTI увеличилась до $79,38 за бочку.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переход к альтернативным источникам энергии должен быть плавным
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+0 / сут.
Умерли
212 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+0 / сут.
- Стали известны подробности предстоящей вакцинации подростков в России
- Учитель физкультуры набросился на ребенка в одной из школ Воркуты
- Эксперт заявила о переломном моменте в динамике цен на нефть
- Назван способ защиты от «роботов-мошенников»
- Хабиб Нурмагомедов заявил, что бить людей нехорошо
- Шоколадные батончики «Баунти» продают в интернете за 30 тысяч рублей
- Более 300 тысяч детей совратили священники во Франции
- Врач: после тяжелой формы коронавируса возникает сахарный диабет
- Концерт Басты в Минске отменен из-за коронавируса
- Более 70 человек эвакуированы из горящего дома в Таганроге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru