В России подешевели курица, морковь и бананы
В России с 13 по 20 июля 2024 года подешевела морковь, курица и бананы, благодаря этому Индекс Мишек (отражает изменение цен 14 популярных продуктов) снизился на 1%, рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Его слова приводит «Газета.Ru».
Он отметил, что цена на морковь снизилась на 14,6%, куриных тушек на — 5,4%, а бананов — на 4,5%. Таким образом, суммарно корзина Индекса Мишек подешевела на 1%.
Среди товаров Индекса Мишек присутствуют мармеладные мишки Fruit-Tella и конфеты «Мишки косолапые» (отсюда название Индекса), апельсиновый сок J-7, самый бюджетный белый хлеб, сельдь «Матиас», молоко «Домик в деревне», самая дешевая куриная тушка и другие товары.
Согласно данным Ассоциации компаний розничной торговли в России также подешевели лук, гречка, пшено и капуста, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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