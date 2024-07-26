В России подешевели курица, морковь и бананы

Он отметил, что цена на морковь снизилась на 14,6%, куриных тушек на — 5,4%, а бананов — на 4,5%. Таким образом, суммарно корзина Индекса Мишек подешевела на 1%.

Среди товаров Индекса Мишек присутствуют мармеладные мишки Fruit-Tella и конфеты «Мишки косолапые» (отсюда название Индекса), апельсиновый сок J-7, самый бюджетный белый хлеб, сельдь «Матиас», молоко «Домик в деревне», самая дешевая куриная тушка и другие товары.

Согласно данным Ассоциации компаний розничной торговли в России также подешевели лук, гречка, пшено и капуста, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

