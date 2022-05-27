Эксперт: в случае дефолта последствий для экономики РФ не будет
Лишение России генеральной лицензии на выплату внешнего долга со стороны США весьма вероятно. Это может вызвать технический дефолт РФ, однако последствий для экономики не будет, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Сергея Суверова.
По его словам, у Москвы хватает средств на выплату внешнего долга, общий объем которого по облигационным займам составляет около 39 миллиардов долларов.
«В ответ Россия, скорее всего, заплатит рублями и пойдет в международные суды с исками о неправомерности дефолта», — отметил Суверов.
Ранее в Белом доме сообщили, что Россия уже находится в состоянии экономической изоляции, поэтому при наступлении дефолта, который в США пророчат Москве, мировая экономика понесет минимальные последствия.
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