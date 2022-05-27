Эксперт: в случае дефолта последствий для экономики РФ не будет

По его словам, у Москвы хватает средств на выплату внешнего долга, общий объем которого по облигационным займам составляет около 39 миллиардов долларов.

«В ответ Россия, скорее всего, заплатит рублями и пойдет в международные суды с исками о неправомерности дефолта», — отметил Суверов.

Ранее в Белом доме сообщили, что Россия уже находится в состоянии экономической изоляции, поэтому при наступлении дефолта, который в США пророчат Москве, мировая экономика понесет минимальные последствия.

