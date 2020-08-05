«Фортуна» еще может принять участие в достройке «Северного потока-2»
Трубоукладочная баржа «Фортуна» может принять участие в достройке «Северного потока-2», несмотря на заявления компании-арендатора, сообщил НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Российская компания МРТС заявила, что не намерена укладывать трубы в водах Дании, сообщили ранее в РБК. В аренде у МРТС находится баржа «Фортуна», которую ранее связывали с проектом. Теперь главным кандидатом на участие в достройке остается трубоукладчик «Академик Черский». В настоящее время и «Академик Черский», и «Фортуна» находятся в логистическом хабе проекта - немецком порту Мукран.
Трубоукладочная баржа «Фортуна» может еще принять участие в строительстве газопровода «Северный поток-2», высказал мнение ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН.
«Эта баржа работала на «Северном потоке-2», она стояла год в немецком порту Мукран, который является базой снабжения строительства «Северного потока-2» и чего тогда она там стояла? Я думаю, что она стояла в ожидании разрешения на достройку «Северного-потока-2», и она будет принимать участие в его достройке», - считает он.
По его словам, баржи «Фортуна» и «Академик Черский» будут работать совместно при строительстве трубопровода . «Академик Черский» мог работать сразу, он не начал достраивать «Северный поток-2» и, вероятно, не готов укладывать трубы нужного диаметра. В то же время «Фортуна» приспособлена к работе на мелководье. Они должны работать в связке – «Фортуна» будет сваривать нитку трубопровода и передавать ее «Академику Черскому», который будет укладывать ее на дно. Поэтому «Фортуна» важна для проекта», - полагает эксперт.
Он также считает, что речь может идти о том, что в достройке трубопровода может не принимать участия сама компания "Межрегионтрубострой», которая опасается американских санкций. Но даже в этом случае Юшков сомневается, что отказ от контрактов «Газпрома» для нее будет менее болезненным.
«Ведь компания работает в основном в России и в основном на контрактах «Газпрома». То есть санкции могут ей помешать рассчитываться в долларах, так ведь можно платить в евро или рублями», - рассуждает эксперт.
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