«Фортуна» еще может принять участие в достройке «Северного потока-2»

Российская компания МРТС заявила, что не намерена укладывать трубы в водах Дании, сообщили ранее в РБК. В аренде у МРТС находится баржа «Фортуна», которую ранее связывали с проектом. Теперь главным кандидатом на участие в достройке остается трубоукладчик «Академик Черский». В настоящее время и «Академик Черский», и «Фортуна» находятся в логистическом хабе проекта - немецком порту Мукран.

Трубоукладочная баржа «Фортуна» может еще принять участие в строительстве газопровода «Северный поток-2», высказал мнение ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН.

«Эта баржа работала на «Северном потоке-2», она стояла год в немецком порту Мукран, который является базой снабжения строительства «Северного потока-2» и чего тогда она там стояла? Я думаю, что она стояла в ожидании разрешения на достройку «Северного-потока-2», и она будет принимать участие в его достройке», - считает он.

По его словам, баржи «Фортуна» и «Академик Черский» будут работать совместно при строительстве трубопровода . «Академик Черский» мог работать сразу, он не начал достраивать «Северный поток-2» и, вероятно, не готов укладывать трубы нужного диаметра. В то же время «Фортуна» приспособлена к работе на мелководье. Они должны работать в связке – «Фортуна» будет сваривать нитку трубопровода и передавать ее «Академику Черскому», который будет укладывать ее на дно. Поэтому «Фортуна» важна для проекта», - полагает эксперт.