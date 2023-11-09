Эксперт Трифонов: ЦБ может повысить ключевую ставку до 16%, но это маловероятно

По его словам, вероятность такого повышения в декабре невелика, так как ставка уже находится на достаточно высоком уровне.

Тем не менее, как предупредил эксперт, регулятор сможет отважиться на подъем, если рост цен в ноябре продолжится.

«Повышение также возможно в случае резкого ужесточения санкционной политики, но мы до конца года не предполагаем серьезного расширения санкций», — отметил Трифонов.