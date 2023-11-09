Эксперт Трифонов: ЦБ может повысить ключевую ставку до 16%, но это маловероятно
Центробанк ещё может повысить ключевую ставку до конца 2023 года до 16% годовых, предположил аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов, сообщает «Газета.Ru».
По его словам, вероятность такого повышения в декабре невелика, так как ставка уже находится на достаточно высоком уровне.
Тем не менее, как предупредил эксперт, регулятор сможет отважиться на подъем, если рост цен в ноябре продолжится.
«Повышение также возможно в случае резкого ужесточения санкционной политики, но мы до конца года не предполагаем серьезного расширения санкций», — отметил Трифонов.
Он пояснил, что Банк России при подъеме ставки ориентировался на высокий уровень инфляции и экономической активности.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила ещё одно повышение ключевой ставки в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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