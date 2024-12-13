Эксперт Шнейдерман назвал потери покинувших РФ иностранных компаний в 2024 году

Покинувшие Россию в 2024 году иностранные компании могли потерять от 50 млрд до 80 млрд долларов. Об этом NEWS.ru заявил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

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По его словам, к такому выводу он пришёл на основе собственных приблизительные расчётов на основе открытых данных в российских и зарубежных источниках.

Отмечается, что речь идёт об убытках от продажи бизнеса в России и со взносом государству.

«Зарубежные бренды не перестали уходить из России в 2024 году», — заключил Шнейдерман.

Ранее гендиректор корпорации Unilever Хейн Шумахер заявил, что решение об уходе из России было принято в связи с потерей контроля над российским бизнесом, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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