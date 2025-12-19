Лукашенко: Белоруссия не занимается переброской контрабанды в Литву метеозондами

Белоруссия не занимается переброской контрабанды на территорию Литвы метеозондами. Как пишет RT, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Пошли на...»: Лукашенко ответил США и Литве на требование извиниться

В ходе второго заседания VII Всебелорусского народного собрания он указал, что в Литве уже были установлены «то ли 150, то ли 200 человек, которые этим занимались».

«Ну а что, людям надо жить и работать... где-то зарабатывать. Вот они и используют эти методы», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее власти Литвы заявили, что контрабандисты используют метеозонды для переправки сигарет из Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
