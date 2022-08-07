Аналитик: рубль будет колебаться в районе 60 за доллар

Российская национальная валюта находится примерно в одной точке с незначительными колебаниями, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Юрия Кравченко.

Аналитик спрогнозировала ослабление рубля

Однако рынок ждет новых решений Центробанка России, препятствующих избыточному укреплению рубля. Негативные факторы, которые могут повлиять на рубль, купируются валютными ограничениями, однако кабмин РФ мало что может сделать в условиях рекордного положительного счета текущих операций.

Эксперт считает, что рубль будет колебаться в районе 60 за доллар, при этом возможны колебания на пять-семь рублей в ту или другую сторону.

Укрепление рубля к евро стало проблемой для банков на Западе. Зарубежные компании, покинувшие Россию на фоне спецоперации РФ на Украине, терпят огромные убытки.

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ФОТО: РИА Новости
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