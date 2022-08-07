Однако рынок ждет новых решений Центробанка России, препятствующих избыточному укреплению рубля. Негативные факторы, которые могут повлиять на рубль, купируются валютными ограничениями, однако кабмин РФ мало что может сделать в условиях рекордного положительного счета текущих операций.

Эксперт считает, что рубль будет колебаться в районе 60 за доллар, при этом возможны колебания на пять-семь рублей в ту или другую сторону.

Укрепление рубля к евро стало проблемой для банков на Западе. Зарубежные компании, покинувшие Россию на фоне спецоперации РФ на Украине, терпят огромные убытки.

