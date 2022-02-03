Эксперт рассказал, в чём слабость рубля

Внешнеполитическая ситуация не позволяет укрепиться российскому рублю. Об этом «Радио 1» сообщил директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.

«На неадекватное поведение рынок реагирует через те инструменты, которые ему доступны, то есть через курс. У нас с вами падает спрос на рубли, все пытаются от них избавиться, потому что чем это закончится, никому неизвестно. Поэтому рубль и оказывается самой недооцененной валютой», - пояснил эксперт.