Эксперт рассказал, в чём слабость рубля
Внешнеполитическая ситуация не позволяет укрепиться российскому рублю. Об этом «Радио 1» сообщил директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.
«На неадекватное поведение рынок реагирует через те инструменты, которые ему доступны, то есть через курс. У нас с вами падает спрос на рубли, все пытаются от них избавиться, потому что чем это закончится, никому неизвестно. Поэтому рубль и оказывается самой недооцененной валютой», - пояснил эксперт.
Также, по его словам, ослаблению позиций российской национальной валюты способствует непривлекательный инвестиционный климат.
«Когда любого предпринимателя могут посадить. В стране с такой правовой системой бизнес работать не может», - добавил спикер.
Ранее главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что курс рубля действительно недооценен из-за геополитических рисков, хотя не столь сильно, как считают некоторые экономисты.
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