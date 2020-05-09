Эксперт рассказал об опасности досрочного погашения кредита в кризис
Досрочное погашение кредитов с целью экономии на процентах может быть опасным. Об этом рассказал гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский, сообщает агентство «Прайм».
Он пояснил, что если компания не уверена, сможет ли она справиться с последствиями кризиса, то лучше кредит погашать небольшими выплатами - так будет проще выжить.
При этом для физических лиц досрочное погашение не имеет смысла из-за того, что при ипотеке проценты гасятся в первой половине срока кредита.
Ранее председатель саморегулируемой организации микрофинансовых организаций, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире рассказал о причинах роста популярности кредитов у россиян на самоизоляции.
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