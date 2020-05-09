Эксперт рассказал об опасности досрочного погашения кредита в кризис

Досрочное погашение кредитов с целью экономии на процентах может быть опасным. Об этом рассказал гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский, сообщает агентство «Прайм».

Он пояснил, что если компания не уверена, сможет ли она справиться с последствиями кризиса, то лучше кредит погашать небольшими выплатами - так будет проще выжить.

Банкет за счет государства. В АРБ объяснили льготную ипотеку в 6,5%

При этом для физических лиц досрочное погашение не имеет смысла из-за того, что при ипотеке проценты гасятся в первой половине срока кредита.

Ранее председатель саморегулируемой организации микрофинансовых организаций, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире рассказал о причинах роста популярности кредитов у россиян на самоизоляции.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БанкиКредиты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры