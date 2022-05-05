Глава OMV: Европа не готова к запрету на поставки российского газа
Европа не готова к введению запрета на поставки российского газа, считает глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн. Об этом менеджер заявил в беседе с газетой Kurier.
«Я не думаю, что сегодня мы готовы к эмбарго. Если только мы не готовы принять последствия. Потому что нужно четко понимать одну вещь: наше газоснабжение обеспечивается не за счет собственной добычи в Европе, а за счет поставок из России», — указал Штерн.
Глава OMV сообщил о создании целевой группы, которая проверит, «какой вклад мы можем внести в поставки» газа.
Штерн подчеркнул, что местные домохозяйства не останутся без отопления благодаря закону об управлении энергоносителями, отмечает РИА ФАН. Однако запрет на российский газ скажется на промышленности и экономике. Более того, в этом случае Европа не сможет сохранить свою экономическую активность, пишет «Свободная пресса».
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