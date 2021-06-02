Росстат: Рост цен на продукты замедлился

Огурцы и помидоры на российских прилавках подешевели, а рост цен на картофель, капусту, лук и морковь в период с 25 по 31 мая замедлился. Об этом сообщает Росстат.

«Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. При этом подорожали: капуста белокочанная – на 5,1%, морковь – на 4,4%, картофель – на 3,2%, лук репчатый – на 1,7%», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Кроме того, в стране подешевели огурцы (на 5%), помидоры (на 3,6%), яблоки (на 0,3%).

Неделей ранее картофель вырос в цене на 3,8%, морковь — на 5,2%, репчатый лук — на 2,5%, белокочанная капуста — на 7%. По сравнению с началом года стоимость картофеля увеличилась на 61,6%, капусты — на 55%, лука — на 36,16%, моркови — на 71,77%. В то же время цена помидоров и огурцов снизилась на 2,25% и 19,04% соответственно.

Также 25-31 мая в РФ подорожали маргарин (на 0,6%), карамель и мягкие глазированные шоколадом конфеты(на 0,5%), свинина, вареные колбасы, мясные консервы, пастеризованное молоко (на 0,3%). На 0,2% выросли цены на говядину, сосиски, сардельки, полукопченые и варено-копченые колбасы, жирный творог, водку и печенье. Стоимость твердых и мягких сычужных сыров, стерилизованного молока, сметаны и овощных консервов для детского питания увеличилась на 0,1%.

В то же время яйца в среднем по России подешевели на 3,1%, замедлился по сравнению с предыдущей неделей рост стоимости подсолнечного масла (в среднем 0,2% против 0,5%) и гречки (0,47% против 0,67%).

По данным Росстата, остались прежними цены на сахар и вермишель: на прошлой неделе они подорожали на 0,1% и 0,16% соответственно.

Стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки выросла на 0,05%, риса — на 0,04%, а пшено подешевело на 0,26%.

