Эксперт рассказал о проблемах с закачкой газа в Европе
Динамика восполнения запасов газа в европейских подземных хранилищах показывает, что с закачкой пока не все благополучно. Об этом заявил заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, в этом году хранилища рано перешли в режим преимущественной закачки газа — когда был достигнут сезонный минимум запасов (25,51% от номинального активного объема).
«По состоянию на 10 апреля 2022 года запасы в ПХГ ЕС увеличились до 26,84% (на 13 апреля составляли 27,13% - ред.). По ретроспективным данным, за первые три недели с момента начала периода закачки запасы возрастают от 1,6% до 5,3%. В 2022 году эта величина составляет 1,53%, то есть не дотягивает до нижней границы», — указал Белогорьев.
По мнению эксперта, препятствием для закачки стали высокие цены на газ, и операторы не торопятся запасать топливо по $1100-1300 за тысячу кубометров, ожидая сезонного снижения цен.
«Но говорить о какой-то устойчивой тенденции можно будет не раньше конца мая: основной период закачки приходится, как правило, на четыре месяца – с мая по август», — заключил Белогорьев.
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