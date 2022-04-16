Эксперт рассказал о проблемах с закачкой газа в Европе

По словам эксперта, в этом году хранилища рано перешли в режим преимущественной закачки газа — когда был достигнут сезонный минимум запасов (25,51% от номинального активного объема).

«По состоянию на 10 апреля 2022 года запасы в ПХГ ЕС увеличились до 26,84% (на 13 апреля составляли 27,13% - ред.). По ретроспективным данным, за первые три недели с момента начала периода закачки запасы возрастают от 1,6% до 5,3%. В 2022 году эта величина составляет 1,53%, то есть не дотягивает до нижней границы», — указал Белогорьев.

По мнению эксперта, препятствием для закачки стали высокие цены на газ, и операторы не торопятся запасать топливо по $1100-1300 за тысячу кубометров, ожидая сезонного снижения цен.

«Но говорить о какой-то устойчивой тенденции можно будет не раньше конца мая: основной период закачки приходится, как правило, на четыре месяца – с мая по август», — заключил Белогорьев.

